Giovedì mattina nel parco della Chiesa di Sant’Antonio di Cadegliano Viconago arriva “Una fattoria piccina picciò”, spettacolo scritto ed interpretato da Michela Cromi del Teatro della Corte.

Protagonista della storia è la piccola Clementina, costretta a trascorrere un’intera giornata nella fattoria della zia Sofia, ma a lei la fattoria non piace! Però, quando si sveglia imbronciata e fuori della finestra vede l’aia, il trattore e persino un laghetto, comincia a sorridere un po’. La zia le chiede di innaffiare i fiori e lei non ha voglia, ma inizia a occuparsene, svogliatamente, chiedendosi perché i fiori abbiano bisogno di tante cure e quando vede il prato fiorito, pieno di colori e di odori, Clementina pensa che innaffiare i fiori non sia poi così tanto male. Si può persino giocare con l’acqua!

Clementina via via si accorge che questa fattoria non è poi così male. Solo che ci sono gli animali, che a lei fanno un po’ schifo. E la mucca le fa proprio paura: è grande, è bianca e nera e fa anche il latte! Da che parte le esce il latte? Come è possibile? Quando poi, vincendo la sua paura, prova a mungere, oltre a divertirsi un mondo, capisce quanto sia magico il modo in cui “il latte esce dalla mucca”

L’evento è totalmente gratuito ed è inserito nel calendario del Festival “Terra e laghi“. Lo spettacolo, adatto a bambini da 1 a 9 anni, inizierà alle 10 del mattino e in caso di pioggia sarà ospitato nel saone dell’Oratorio di Viconago.