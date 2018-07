Fedex, l’ultimo giorno per fermare i licenziamenti

È l’ultimo, decisivo giorno di sciopero e presìdi, per Fedex. Scade venerdì la procedura di licenziamento aperta dall’azienda. E oggi, 4 luglio, è anche la data della “ultima chiamata” al Ministero dello Sviluppo Economico, per trovare un accordo.

All’hub di Malpensa è scattato, come negli altri tre giorni precedenti di sciopero, un presidio con blocco dei mezzi: quello aeroportuale è uno dei “nodi” centrali della rete di distribuzione di Fedex-Tnt (l’altro è Peschiera Borromeo). Alla Cargo City il presidio viene garantito da quaranta-ottanta lavoratori, il blocco si protrarrà fino alle 20 di questa sera.

Il presidio a Malpensa.

Contemporaneamente, si sono mobilitati a Roma i lavoratori di tutte le ventiquattro filiali territoriali destinate alla chiusura, spalleggiati in molti casi anche da altri colleghi di altri reparti oggi non direttamente toccati dalla ristrutturazione, che è giustificata dall’azienda come opera di “armonizzazione” tra la rete Fedex e quella di Tnt (la concorrente acquisita due anni fa). In presidio, ovviamente, anche davanti al Ministero dove si sta cercando di trovare l’ultimo tentativo di accordo.

(articolo aggiornato alle ore 14.30 di mercoledì 4 luglio)