Fermato per un controllo, esibisce una patente falsa

I 5mila euro di multa non cancellano le possibili conseguenze di carattere penale, che potrebbero arrivare al termine del processo: è il rischio più grande che corre il cittadino senegalese beccato a Gallarate alla guida con una patente falsa.

L’uomo, residente nel Novarese, è stato fermato a un normale posto di blocco disposto dalla polizia locale in via 24 Maggio, tra Cedrate e lo Sciarè. Era alla guida di una vecchia e malandata station wagon che ha attirato l’attenzione degli agenti.

L’auto è subito risultata priva di revisione e a quel punto il personale in divisa ha approfondito il controllo chiedendo all’automobilista la patente. Lo straniero ha tergiversato, prima sostenendo di averla dimenticata a casa e poi di avere un permesso rilasciato dal suo Paese. Il dubbio che la patente mostrata fosse contraffatta è stato confermato dal reparto della polizia scientifica di Milano e per il cittadino extracomunitario sono iniziati i guai.

Oltre alla sospensione dalla circolazione del veicolo (potrà tornare in strada solo dopo la revisione), l’uomo è stato denunciato per uso di atto falso (articolo 489 del codice penale) e di questo reato dovrà rispondere davanti al giudice. Il tutto “condito” da una sanzione di 5mila euro.