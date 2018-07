Ferragosto lavenese: i fuochi d’artificio ci saranno

Confermati i fuochi d’artificio a Laveno Mombello per il 15 di agosto. La tradizionale manifestazione, che lo scorso anno non si era tenuta per problemi organizzativi legati alle nuove norme di sicurezza per i grandi eventi, quest’anno ci sarà.

L’evento è possibile grazie al grande lavoro di squadra tra amministrazione comunale, protezione civile e pro loco che per mesi si sono impegnati per la realizzazione della serata. La manifestazione, che prende il nome di “Festa di mezza estate” si terrà a Ferragosto e sarà leggermente modificata rispetto alle precedenti.

I fuochi d’artificio si terranno sempre sul lungolago ma posizionati davanti all’Hotel De Charme. Lo spiazzo infatti, sarà in grado di ospitare fino a 3 e 500 persone che accederanno all’area gratuitamente tramite un ticket che verrà distribuito la sera stessa. I fuochi saranno comunque visibili su tutto il lungolago e anche dalla Sponda Grassa. In paese inoltre, verranno organizzate bancarelle e piccole orchestre per allietare i partecipanti alla manifestazione e lo spazio del Gaggetto ospiterà il Luna Park.

Una manifestazione che è stata resa possibile anche grazie al contributo di alcuni assessori che hanno donato parte delle loro indennità per contribuire all’evento. Gli organizzatori spiegano che lo spettacolo pirotecnico non è ancora del tutto coperto dal punto di vista economico ma sperano in altri contributi prima del 15 agosto.

La navigazione da Laveno Mombello verrà interrotta dalla 21 fino alla conclusione della manifestazione. Come la Navigazione del Lago Maggiore organizzerà apposite crociere per chi vuole vederli dal lago.