Festa dell’Avis con la banda

Sarà una serata all’insegna del volontariato e della musica bandistica.

Il concerto AVIS si terrà venerdì 13 luglio alle 21,00 presso la Fondazione Casolo in Largo Risorgimento a Somma Lombardo. L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito.

Durante il concerto si esibirà la banda “La Cittadina”, lo storico gruppo musicale volontario che dal 1881 opera a Somma Lombardo.

Avis da sempre si impegna per far sapere alle persone quanto può essere importante il contributo di ognuno per coloro che hanno bisogno di una trasfusione. “Il Concerto d’Estate” è un’occasione per far conoscere l’associazione ai cittadini e magari convincere qualcuno a diventare un nuovo volontario.