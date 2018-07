Festa per la proloco che compie 50 anni

Domenica 15 luglio alle ore 19.00, presso il parco della Pro Loco di Azzio, si terranno i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della fondazione.

Durante la cerimonia verranno consegnati attestati di benemerenza a coloro che nel 1968 fondarono l’associazione e agli ex presidenti che si sono succeduti in rappresentanza di tutti i volontari e collaboratori che hanno contribuito al raggiungimento dei traguardi dell’associazione.

Traguardi ben visibili nella struttura edificata nel parco adiacente il campo sportivo e ampliata nel corso degli anni fino a divenire un edificio che può ospitare con la tensostruttura circa duecento persone.

L’associazione “Pro Loco Azzio”, costituita nel 1968 con lo scopo di valorizzare il territorio

attraverso manifestazioni di carattere ricreativo-culturale e per rendere piacevole il soggiorno

ai tanti villeggianti che nel periodo estivo si trattengono nel paese, rappresenta oggi un punto

di riferimento per la cultura e il tempo libero ad Azzio.

Ha realizzato numerose iniziative nel corso degli anni sia in campo ricreativo, con l’organizzazione di feste gastronomiche o del palio, che ogni anno vede radunarsi la popolazione per circa una settimana all’insegna di giochi e divertimento, sia in campo culturale, come le recenti serate “Incontri d’autore”.

Attività possibili grazie all’impegno di volontari e al sostegno di sponsor priati e di istituzioni pubbliche, che anche in passato hanno contribuito dal punto di vista finanziario.

Non vanno poi dimenticate le numerose iniziative di beneficenza e solidarietà con cui la Pro

Loco ha potuto devolvere nel corso degli anni consistenti somme, se paragonate al numero degli abitanti del piccolo paese di Azzio.

L’operato della Pro Loco verrà quindi ricordato nell’evento di domenica, affiancato

dall’esposizione di fotografie e ricordi di vita della comunità azziese.

Domenica 15 luglio – Programma

Ore 17.00 – Proiezione finale dei Campionati del Mondo di Calcio Russia 2018 su maxi schermo e servizio bar

Ore 19.00 – Celebrazione 50°anniversario di fondazione – a seguire aperitivo (offerto dalla Pro Loco)

Ore 19.30 – Apertura stand gastronomico con giro pasta, salamelle, patatine e birra

Ore 21.00 – Torta di compleanno