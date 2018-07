Una festa la serata finale del Grest

Gli oltre 150 ragazzi iscritti al GREST 2018, provenienti dalle parrocchie della Comunità pastorale di Canonica, si sono ritrovati nel giardino dell’Oratorio di Canonica per una serata di festa assieme a Don Luca e agli animatori.

Al termine di tre settimane fatte di giochi e gite, ma anche di momenti di preghiera e riflessione, hanno concluso questo periodo di vacanza con una serata a cui hanno partecipato anche i genitori.

Sono stati giorni spassosi ed emozionanti, ma anche di accrescimento personale grazie alla sensibilità ed amorevolezza di Don Luca e degli animatori. La rilettura molto profonda delle “Avventure di Pinocchio” è stato il filo conduttore dei momenti di riflessione.

Il ragazzo discolo che viene sempre riaccolto da Geppetto, il quale non smette mai di cercare il figliolo, sono stati un chiaro richiamo al tema evangelico del perdono e del amore misericordioso di Dio.

Il GREST è un’avventura sempre entusiasmante per i giovani, che oltre a socializzare e a costruire nuove amicizie hanno anche l’opportunità di apprendere e conoscere importanti nozioni dai grandi valori.

Una belle esperienza anche per i volontari, in particolare le mamme

che si rendono disponibili per vari lavori come le pulizie o il servizio

merenda, come testimoniato da Rosa, infaticabile volontaria non

solo in oratorio, la quale affermava che la miglior cosa di questo

mese che portava con sé era la “grande gioia dei bimbi”