Festa per l’asilo nido

Nido di Luino: una testimonianza attiva dell’impegno dell’Assessorato verso l’infanzia e la famiglia

La scorsa settimana, in un assolato pomeriggio estivo, i piccoli bimbi dell’Asilo Nido del Comune di Luino hanno partecipato alla festa della chiusura dell’anno educativo durante il quale è stato ricordata l’esistenza dell’attività da oramai cinquant’anni. La festa si è svolta presso il giardino dell’Hotel Camin Luino, in un vero e proprio ‘angolo verde’ tra scivoli e palloncini colorati.

L’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti, durante la propria attività politica, ha sempre creduto nell’Asilo Nido, di importanza fondamentale per la vita quotidiana di ogni famiglia, soprattutto per le donne che lavorano.

“Credo che uscire dalle mura del Nido sia un segno di apertura per conoscerci e farci conoscere, per insegnare ai bambini – ma direi anche agli adulti – che il mondo non sono le pareti della propria casa, ma che il mondo sia anche fuori e tutto da scoprire”.

Una particolare attenzione viene rivolta ai genitori: non si può parlare di benessere del bambino se si trascura quello dei genitori ed è necessario, quindi, avviare e mantenere una grande collaborazione con loro, in quanto si riconosce la priorità della famiglia nel mondo del bambino.

Sicuramente la vocazione del Nido è la famiglia, il Comune sostiene sempre la struttura soprattutto per il progetto educativo che ne fa un’eccellenza.

“Il Nido di Luino è una testimonianza attiva dell’impegno dell’Assessorato verso l’infanzia, futuro e speranza della nostra società. I progetti all’interno dell’anno educativo si sviluppano con il metodo Montessori e il metodo Munari”.

Oggi il Nido è frequentato da 32 bambini di cui 12 sono stati ammessi al bando Regionale NidiGratis.

“Mi dispiacerebbe se la struttura venisse considerata un parcheggio per mettere in sicurezza i propri figli, oppure il vantaggio per alcune famiglie di avere il Nido gratis: tra questi due concetti c’è un grande progetto che coinvolge educatori, amministratori e famiglie a totale carico del Comune di Luino” conclude l’Assessore Franzetti.

Maura Pigna Coordinatrice dell’asilo, esprime così il proprio pensiero: ”L’ Asilo Nido accoglie il bambino con tutto il proprio mondo di legami affettivi perché cresca in maniera serena e globale, è fondamentale che gli adulti che si occupano di lui stabiliscano tra loro una relazione di fiducia e di ascolto reciproci nelle strategie di sviluppo ed educative”.

Alla festa presente anche la Presidente dell’Asilo Nido Giovanna Ballinari “Educatori ed Amministratori che hanno a cuore il nostro Nido hanno avuto l’occasione di trascorrere un pomeriggio durante il quale abbiamo sottolineato l’univocità di intenti nei confronti del bene prezioso che sono i bambini”.

In un’atmosfera ludica, i bambini sono stati stimolati da colori, profumi e giochi dalle tinte sgargianti che li hanno intrattenuti per tutto il pomeriggio: queste iniziative sono importanti perché i bimbi possano sprigionare le proprie emozioni.