Una festa sotto le stelle per guarire un bambino in più

Le feste si sa che sono belle, ma quando oltre al divertimento si aggiunge uno scopo benefico lo sono ancora di più.

Il 21 luglio al laghetto di Albizzate si terrà la manifestazione “Insieme

sotto le stelle per guarire un bambino in più”.

La festa comincerà alle 18,00 con un aperitivo e alle 19,00 aprirà lo stand gastronomico, il tutto sarà accompagnato dallo spettacolo di cabaret

de “I du Matt”.



La serata ha lo scopo di raccogliere fondi a favore a favore del comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia infantile. In particolare i soldi raccolti serviranno ad acquistare un sequestratore, uno strumento medico in grado di analizzare la malattia residua minima nei bambini. Secondo i membri del comitato questo dispositivo è molto importante per la ricerca.

La serata di sabato 21 luglio è organizzata dall’associazione Amici del comitato Maria Letizia Verga Varese, da Avis Albizzate e Aido, con il patrocinio del Comune di Albizzate