Festival dei fuochi d’artificio, lo show arriva ad Arona

Ha registrato un record di presenze la serata di sabato 7 luglio a Locarno e il “Festival di Fuochi d’Artificio 2018” si riconferma anche quest’anno uno degli eventi più apprezzati dell’estate. Lo show pirotecnico dal titolo “La Pioggia di Comete”, inserito nel programma della manifestazione “Luci e Ombre”, è stato realizzato dalla ditta “La Pirotecnica Sagl di Colombo”, nata nella prima metà degli anni Trenta e professionista nel settore. Con ben dieci zattere e trenta minuti di spettacolo, lo show è stato maestoso ed avvolgente e ha entusiasmato il pubblico presente posizionato sul lungolago e sulle alture di Locarno già dalle prime ore del pomeriggio.

Il prossimo appuntamento del festival è in programma venerdì 20 luglio sul Lago Maggiore, ad Arona.

Lumina 2018, questo il nome dello show, si terrà sul lungolago a partire dalle ore 23.00.

Ad accompagnare la serata negozi aperti, musica live e braccialetti luminosi in omaggio nei locali!

Per informazioni e aggiornamenti sullo spettacolo www.prolocoarona.it.

La Navigazione Lago Maggiore organizzerà in occasione dello spettacolo di fuochi artificiali una crociera notturna sul lago per ammirare lo show da una prospettiva privilegiata. Per informazioni www.navigazionelaghi.it.