Festival dei Giovani, Varese vince per la decima volta

Week end magico per la canottieri Varese, organizzatrice del Festival dei Giovani e anche vincitrice della classifica generale assoluta. L’evento, iniziato venerdì 6 luglio, si è chiuso domenica 8 luglio con le premiazioni. I 2306 equipaggi iscritti si sono dati battaglia nelle 312 regate distribuite in tre giornate, con partenze ogni 3 minuti. La somma dei risultati delle singole prove ha incoronato la società di casa con 1191 punti. Seconda Aniene (1131), terza la Lario (911). Una vittoria ancora più preziosa se si considera la storia che con il successo 2018 porta la città giardino a quota dieci vittorie di classifica al Festival dei Giovani.

Un entusiasmo incontenibile di tutta la squadra, sul palco delle premiazioni per festeggiare il successo insieme al sindaco di Varese Davide Galimberti.

Commenta l’allenatore della squadra giovanile Guido Ferrario, tecnico societario dal 1995:“Oggi è una giornata storica, raggiungiamo quota dieci vittorie proprio qui in casa. Questo successo è di squadra, alle spalle c’è tanto lavoro, anche delle famiglie che con impegno supportano i ragazzi. Voglio ringraziare tutto lo staff, con Manuel e Pasquale in testa. Siamo felicissimi”.

Sotto il profilo organizzativo parole d’encomio dal presidente di giuria Luca Zacchigna: “Varese si è confermata una vera garanzia organizzativa. Abbiamo fatto regate ogni tre minuti, ritmi serrati resi possibili grazie alla grande macchina organizzativa al servizio della giuria perfetta in ogni situazione, e le strutture di standard internazionali. Complimenti a tutti”.

Il Festival dei Giovani tira il sipario sul trittico organizzativo varesino del 2018, iniziato con i Campionati Italiani Assoluti. Varese già proiettata nel 2019, l’8 e il 9 giugno del prossimo anno ritorneranno i Campionati Italiani Assoluti.