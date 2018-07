Festival e fuochi d’artificio, notti da vivere guardando la luna

Un lungo fine settimana di eventi in tutta la provincia. Continuano le sagre per le piazze e i paese tra fuochi d’artificio e l’imperdibile spettacolo dell’eclisse di luna. Ecco i consigli di questo weekend.

L’ECLISSE

Venerdì 27 luglio tutti con il naso all’insù per quella che si prevede essere la più lunga eclissi totale di Luna da oggi fino al prossimo secolo. Secondo le previsioni dell’osservatorio astronomico G. V. Schiapparelli il nostro satellite entrerà nell’ombra della Terra alle 20,24, ma l’eclissi raggiungerà la totalità alle 21,30 con il picco massimo previsto alle 22,22. Alle 23,13 la Luna inizierà a uscire dall’ombra e l’eclissi terminerà 19 minuti dopo la mezzanotte – Dove guardare l’Eclisse di Luna

LE SPIAGGE DEL MAGGIORE

Una guida alle spiagge del Lago Maggiore, sulla sponda Lombarda, che vi permette di scegliere quella che fa per voi – LA GUIDA

SAGRE E FESTE

Casciago – Il 1 agosto è il giorno di Sant’Eusebio, la festa di Casciago e le celebrazioni partono da domenica 29 luglio con “Il Cammino di Sant’Eusebio”, la novità di questo anno: un itinerario di 11 chilometri circa che unisce tutte le comunità e i paesi di Casciago, Morosolo, Luvinate, Barasso. Si continua martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto quando ci sarà anche con lo spettacolo pirotecnico – Tutto il programma

Comerio – Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio appuntamento da non perdere a Comerio con l’annuale e imperdibile appuntamento con la Sagra della Porchetta – Tutto il programma

Casalzuigno – Festa Alpina a Casalzuigno per tutto il fine settimana, sabato 28 e domenica 29 luglio. Specialità polenta e baccalà.

Castelveccana – A partire da mercoledì 25 fino a domenica 29 luglio, Caldé diventerà la capitale italiana della matematica, torna “Tutto è numero”: l’evento attira da ormai 24 edizioni esperti di giochi matematici da tutta Italia, desiderosi di mettere alla prova le loro abilità – Tutto il programma

Sesto Calende – Il “Festival di Fuochi d’Artificio 2018” torna sabato 28 luglio con le tappe di Mergozzo e Sesto Calende. A Mergozzo (VB) lo spettacolo sarà piromusicale a cura della ditta GFG Pyro di Fabio Graziani e avrà inizio alle 22.30. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 22 e 30. A Sesto Calende dalle 19 ci saranno gruppi musicali per le piazze – Tutto il programma

Clivio – Torna Estafest, due giorni di musica, giochi e gastronomia con Ivantus. Sabato 28 e domenica 29 luglio al Campo sportivo di Clivio musica dal vivo, specialità gastronomiche, giochi per i bambini e chiusura con i fuochi d’artificio – Tutto il programma

Induno Olona – Fine settimana all’insegna della musica e della birra al campo sportivo di via Andreoli, a Induno Olona. Venerdì 27 e sabato 28 luglio l’associazione giovanile Caimano e la Proloco di Induno organizzano la Festa della Birra. – Tutto il programma

Viggiù – Appuntamento ai Giardini pubblici di Viggiù sabato 28 per la “pastasciutta antifascista” e domenica 29 luglio per il pranzo con il coordinamento Anpi – Tutto il programma

Varano Borghi – La Festa di Sant’Anna torna come ogni anno: l’appuntamento è fissato dal 26 al 29 luglio al Parchetto di Boffalora in Via Dante Alighieri a Varano Borghi – Tutto il programma

Cardano al Campo – Torna anche quest’anno, da venerdì 27 luglio a domenica 5 agosto, “L’Altra Festa”, la festa del Partito della Rifondazione Comunista presso l’Area Feste di Via Carreggia a Cardano al Campo. Oltre all’ormai tradizionale stand gastronomico, anche per quest’anno ci sarà la proposta vegana e vegetariana. Durante tutto l’arco della festa si terranno inoltre dibattiti, momenti di incontro e buona musica dal vivo. Importante: la cucina apre sempre alle 19.30 – Tutto il programma

Carnago – Sono ben 25 le birre artigianali disponibili ai “rubinetti” del Carnago Birra Festival che per tutto il weekend fino a domenica 29 porterà all’interno del parco del “Siebter Himmel” un grande numero di curiosi e appassionati. Il CBF è giunto all’ottava edizione – Tutto il programma

Somma Lombardo – Anffas Ticino e Radici nel Fiume sono pronti: domenica 29 luglio alla comunità di Maddalena si terrà la prima edizione di “Costina Fest”, un’intera giornata dedicata alle mitiche costine dell’Accademia della Costina di Coarezza. L’appuntamento è presso la Comunità di Maddalena in località Molino di Mezzo, Somma Lombardo, a partire dalle ore 11.30. Gli organizzatori specificano che non è necessario prenotare – Tutto il programma

Somma Lombardo – La cooperativa sociale Progetto 98 organizza anche quest’anno a Somma Lombardo l’evento “Festa d’Estate“.Venerdì 27 luglio nella sede di casa Amica in via Scipione al 3 si festeggerà con musica dal vivo, giochi, tante sorprese e una visita gratuita con guida al Castello visconteo – Tutto il programma

Gorla Minore – Da venerdì 27 luglio 2018 a domenica 29 luglio c’è la “IX Festa della Birra” organizzata dalla Asd Gorla Maggiore con gli Amici del Calcio. Durante le tre serate sarà attivo un ricco stand gastronomico con cucina italiana e piatti tradizionali dell’Oktoberfest e come sempre scorreranno fiumi di birra. Non mancherà l’accompagnamento musicale – Tutto il programma

Tradate – Venerdì 27 luglio tanta musica, animazione per i bambini e una ricca offerta gastronomica per la chiusura dell’edizione 2018

ESCURSIONI E SPORT

Monate – La “Traversata dei Leoni” è giunta all’ottava edizione e l’appuntamento è per domenica 29 luglio nella cornice della Canottieri Monate, che sarà punto di partenza e di arrivo, ma anche area per la festa. – Tutto il programma

Viggiù – Il gruppo Facebook “Sei della Valceresio… se la ami” organizza una nuova iniziativa: domenica 29 luglio è stata organizzata una gita al Monte Orsa, con partenza da Viggiù. Ritrovo fissato alle 9.30 al parcheggio vicino alla chiesa di sant’Elia – Tutto il programma

FESTIVAL, MUSICA E CINEMA

Varese – Appuntamento per chi ama il jazz a Villa Toeplitz per tutto il fine settimana con una nuova edizione di “Va Jazz Festival”. Tanti i concerti in programma da venerdì sera a domenica, quando ci sarà ospite anche Flavio Boltro. Gli eventi sono ad ingresso libero – Tutto il programma

Varese/Malnate – Continua la rassegna “Black&Blue Festival” che venerdì sera sarà a Malnate, all’area feste con il concerto dei “Black Beat Movement”. Ad aprire la serata i Kush Clouds mentre dopo il concerto ci sarà il All Starz Dj Set a cura dell’associazione La Portineria. Sabato e domenica ci si sposta ai Giardini Estensi di Varese: sabato in scena l’icona mondiale del blues Chris Cain con la sua band mentre domenica saranno i Dizzy String a chiudere la kermesse. Dopo il concerto, il film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” – Tutto il programma

Varese – Vivamag, Il free press sugli eventi della provincia di Varese, organizza la seconda edizione di “Viva Mag Day” che inizia sabato, dalle 18 alle 24 ai Giardini Estensi per una maratona musicale con THE KILLERFREAKS, MORS, KALISANTROPE, KRANG, DOWNLOUDERS. Il giorno dopo tavola rotonda dedicata al mondo della musica e all’autoproduzione – Tutto il programma

Laveno Mombello – Un concerto sulla terrazza panoramica della funivia del lago Maggiore a Laveno Mombello per il festival Il Lago Cromatico con gli Hot Club per una serata dedicata allo swing, al lindy hop e al gipsy jazz. Il concerto è in programma sabato 29 luglio e avrà inizio alle 21,30 – Tutto il programma

Sempre al Sasso del Ferro invece, domenica sera, c’è la serata “Violin 1163” con il violino elettronico di Mark Lanzetta, accompagnato da Robert-Eno della Relight Orchestra, Gabry C. e Mc Colo Voice con brani che fondono il classico al contemporaneo – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – L’associazione culturale Artefatti , con il patrocinio del comune di Lavena Ponte Tresa, organizza nel fine settimana la seconda edizione di “Silent disco on the lake” all’area feste in via Iori a Lavena con musica, sport e silent disco. Si inizia questa sera, venerdì 27 luglio – Tutto il programma

Busto Arsizio – Continuano a Latinfiexpo le settimane dedicate ai Paesi dell’America Latina. Domenica 29 luglio dalle ore 20.00 è la volta del Perù alla presenza del Console Generale del Perù a Milano, Ministro Augusto Salamanca Castro, il giornalista turistico e fotografo italiano Jimmy Pessina, la sommelier FISAR Maria Pia Gori, la fondatrice dell’Associazione “Las Damas del Pisco” Gladys Torres Urday – Tutto il programma

Milano – Domenica 29 luglio dalle ore 14 alle 22 (ultimo ingresso alle ore 21) Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31°piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di Riccardo Zangelmi “Potere ai Piccoli”, con circa 40 opere interamente realizzate in mattoncini LEGO – Tutto il programma

Malesco – Un weekend a tutto rock, in mezzo al fresco bosco di Malesco, in Val Vigezzo. È tutto pronto per il Pirates Of Rock, il festival rock arrivato alla sesta edizione e in programma sabato 28 luglio nella pineta di Val Loana. Il programma 2018, dicono gli organizzatori, è più ricco che mai, tra rockabilly, cantautore rock, blues, punk. Sul palco si alterneranno Slick Steve & the Gangsters, TheMagnetics, Lovesick Duo, Pinski, Low Town, Silver Gate, The Hammers – Tutto il programma

CINEMA

Cinema – Venerdì sera c’è il “Lake Como Film Night”, una notte bianca di cinema (e non solo) nell’antica dimora del grande Luchino Visconti. Venerdì 27 luglio, dalle ore 17 fino a tarda notte, la villa e il suo parco affacciato sul lago prenderanno vita grazie a film provenienti da tutto il mondo. Ospiti dell’evento saranno l’attrice Jasmine Trinca, il video artista Rino Stefano Tagliafierro e un musicista internazionale che verrà rivelato solo il giorno stesso. – Tutto il programma

Le uscite al cinema di questa settimana – Tutto il programma