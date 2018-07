In fiamme un’autocisterna con 8mila litri di gasolio

Un’autocisterna carica di 8mila litri di gasolio è stata avvolta dalle fiamme a Besnate. È accaduto nella mattina di giovedì 26 luglio intorno alle 11 e subito è scatata la massima allerta dei vigili del fuoco che si sono precipitate sul posto dalle caserme di Gallarate e Varese.

Il fatto è avvenuto in via Volta, all’interno del piazzale di una ditta per il commercio di carburanti. I dodici vigili arrivati sul posto hanno spento il rogo che fortunatamente ha interessato il mezzo di trasporto senza intaccarne il contenuto.