Fiorai abusivi (e urlanti) in centro, subito sgomberati dalla Polizia Locale

Fiorai abusivi e urlanti in pieno centro a Varese questa mattina, mercoledì. Si erano posizionati con un camioncino in via Vittorio Veneto, a Varese, proprio davanti alla sede di Ubi Banca a vendere abusivamente mazzi di fiori a 3 euro.

Il loro metodo di vendita, basato sulle urla da mercato, ha attirto l’attenzione di molte persone che però non si sono fatte ingolosire dall’offerta ma hanno chiamato la Polizia Locale che è subito intervenuta e ha sgomberato la coppia di venditori abusivi.

Tra le persone che hanno segnalato c’era anche l’ex-consigliere regionale di Forza Italia, Luca Marsico, che li ha anche fotografati e denunciati sulla sua pagina facebook.