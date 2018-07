Torna Flashbook, il flashmob dedicato alla lettura per bambini

Chi ha detto che ai bambini si legge solo prima di andare a dormire? Mercoledì 25 luglio alle 17,30 il parco di villa Montevecchio di Samarate si trasformerà in una biblioteca all’aperto grazie alle lettrici di SamarateLovesBooks, che proporranno per il terzo anno consecutivo l’jniziativa del Flashbook.

Le volontarie leggeranno ai bambini e alle bambine che avranno voglia di ascoltare alcuni fra gli albi illustrati più belli e interessanti dell’editoria per la prima infanzia. Le letture saranno alternate dalle storie narrate con il Kamishibai, un antico teatro di carta giapponese. Per il primo anno l’evento vedrà la collaborazione della Fondazione Montevecchio che offrirà un piccolo aperitivo ai bambini in chiusura.

L’associazione SamarateLovesBooks lavora da anni sul territorio per promuovere la lettura ad alta voce e avvicinare i più piccoli al mondo dei libri. Le donne che portano avanti questo progetto hanno l’obiettivo di aiutare i bambini a sviluppare già dai primi anni di vita un pensiero autonomo e libero, spronandoli con letture ad alta voce e piccole rappresentazioni teatrali tratte dalle opere dei migliori autori.