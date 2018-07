Flashbook a Varese: letture a ciel sereno per bambini

Quest’anno anche Varese partecipa a “Flashbook – letture a ciel sereno”, il più grande flashmob di lettura ad alta voce dedicato ai bambini. La manifestazione è nazionale, nata sette anni fa sul web da un’idea di Renata Guizzetti, (all’epoca presidente dell’Associazione Mami – Mamme a Milano), Federica Pizzi di ‘Libri e Marmellata’ e Angela Articoni del gruppo e pagina facebook, ‘Letteratura per l’Infanzia’. Per tutto il mese di luglio si organizzano eventi in cui educatori, bibliotecari, librai, genitori e chiunque abbia la passione della lettura si mettono a disposizione dei più piccoli, per leggere loro fiabe e racconti ad alta voce.

Nel pomeriggio di sabato 21 luglio il Flashbook arriva alla libreria Potere ai bambini di via Robbioni, a Varese. La tappa bosina della manifestazione durerà un’ora, dalle ore 17 alle 18 ed è aperta a mamme, papà, lettrici professioniste e volontarie che sceglieranno dei testi tra i 124 titoli indicati dagli organizzatori per stimolare non solo la lettura ad alta voce, ma anche per promuovere la letteratura di qualità per i più piccoli. Ai volontari il compito di leggere ad alta voce questi libri per il pubblico di grandi e piccini che vorranno ascoltare e partecipare. All’evento varesino hanno già dato la loro adesione le attrici Betty Colombo e Anna Pedrazzini.

La partecipazione al Flashbook è libera e gratuita e non necessita di prenotazione.

Per informazioni: info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199