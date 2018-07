Foma Fomic torna live a Gallarate

Foma Fomic torna a suonara a Gallarate, conquistato dalle atmosfere già ritratte nel suo singolo di maggiori successo, “Estate a Gallarate”.

O meglio, diciamo: zona Gallarate. Sarà infatti a Cardano al Campo, al circolo Quarto Stato, luogo ideale per rispolverare il look da rock-star sovietiche (cit.): appuntamento venerdì 13 luglio al circolo di via Vittorio Veneto a Cardano.

Lo stralunato cantautore e la sua band hanno appena pubblicato anche un nuovo video, firmato da Riccardo Pezzella: si tratta di Casual Lemoning, vicenda sentimentale già proposta anche nei due precedenti live a Gallarate.