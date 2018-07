Fondazione Comunitaria: oltre 1,3 milioni di euro per il volontariato

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, presieduto da Maurizio Ampollini, ha deliberato, dopo un’approfondita analisi degli Organi tecnici ed amministrativi, contributi per € 1.363.000,00 relativi a n. 253 progetti nell’ambito dei 5 Bandi anno 2018 emessi con scadenza 15 maggio 2018 con fondi territoriali di Fondazione Cariplo.

Sono 294 le richieste di contributo depositate, per un importo complessivo di oltre 2.700.000,00 di euro e per costi degli investimenti di oltre 6.170.000,00 euro ai quali vanno aggiunti il valore delle attività dei Volontari e dei beni e servizi forniti da terzi alle Organizzazioni beneficiarie.

Bando n. 1/2018 – ASSISTENZA SOCIALE 68 progetti € 638.000,00=

Bando n. 2/2018 – ARTE E CULTURA 87 progetti € 428.000,00=

Bando n. 3/2018 – EDUCARE CON GLI ORATORI 16 progetti € 102.000,00=

Bando n. 4/2018 – ALTRE FINALITÀ 44 progetti € 143.000,00=

Bando n. 5/2018 – MICRO EROGAZIONI 38 progetti € 52.000,00=

I progetti sono stati presentati da Organizzazioni operanti in tutti i 12 Distretti della provincia di Varese ed hanno riguardato sostanzialmente tutte le finalità e i settori previsti dallo Statuto della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus che nei suoi diciassette anni di attività operativa ha raggiunto un patrimonio di oltre 19 milioni di Euro.

L’importo complessivo dei flussi di contributi canalizzati attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, a favore di Organizzazioni ed Enti non profit del territorio, dal 2002 al 2018, è stato di quasi 51 milioni per circa 2.800 progetti che determinano una media annuale di oltre 3 milioni di euro considerati anche gli stanziamenti effettuati sotto forma di patrocini, “fuori bando”, borse di studio, di ricerca e specializzazione medica, progetto Microcredito, progetti speciali con fondi della Fondazione Comunitaria derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.

I risultati dei Bandi sono pubblicati sul sito web della Fondazione (www.fondazionevaresotto.it/bandi/) e le Organizzazioni interessate vengono informate dell’assegnazione dei contributi mediante specifica comunicazione contenente tutte le modalità operative necessarie.

Le Organizzazioni beneficiarie dovranno avviare un’attività, sul territorio, per suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e/o privati in “conto progetto” pari ad almeno il 10% del contributo pre-assegnato dalla Fondazione. Tali donazioni confermeranno la condivisione, da parte della Comunità, delle finalità di ogni progetto e saranno ad esso destinate in aggiunta al contributo della Fondazione. Il contributo, attualmente pre-assegnato alle Organizzazioni, diverrà definitivo al raggiungimento del target della campagna di raccolta donazioni in “conto progetto” e sarà erogato al termine della realizzazione del progetto previa rendicontazione dei costi sostenuti.

Oltre all’importo di euro 1.363.000,00 oggi stanziato, è a disposizione la cifra di euro 154.300,00 per interventi su progetti extra-bando con fondi territoriali di Fondazione Cariplo. E’ inoltre aperto il Bando congiunto tra Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus “Emblematici Provinciali” di euro 600.000 con scadenza al 30 settembre 2018. Il totale dei fondi destinati alla Comunità della provincia di Varese ammonta quindi a euro 2.117.300,00. Ulteriori notizie ed informazioni sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it