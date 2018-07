Forza Italia: “Piena solidarietà ad Andrea”

Anche Forza Italia Gallarate, attraverso la segreteria cittadina, esprime solidarietà ad Andrea Cassani, dopo le minacce anonime ricevute dal sindaco. Anche singoli esponenti del partito, come il capogruppo Germano Dall’Igna, hanno espresso la loro solidarietà singolarmente

L’agire, l’incedere ed il procedere chiaro e trasparente di questa Amministrazione Comunale, che porta in sé determinati capisaldi nel proprio programma elettorale, affini ai valori del centrodestra, premiata dai cittadini con l’elezione a Sindaco di Gallarate Andrea Cassani, non può, e non deve, registrare alcuna provocazione, di qualsiasi genere essa sia. Tantomeno può accettare intimidazioni, dirette o indirette, rivolte al Sindaco, alla Giunta e alla maggioranza tutta. Il tempo degli attacchi personali fondanti su odi ed interessi, sempre poco cristallini, che hanno contraddistinto i cinque anni del centrosinistra, ci obbliga a voltare pagina. Ciò significa confermare il pieno sostegno e la piena solidarietà ad Andrea, sia come libero cittadino sia come Sindaco di Gallarate. Gli atti che tendono a voler minare la sua libertà di pensiero e la ricerca della legalità nell’ambito della nostra Città non appartengono alla nostra Gallarate. Forza Andrea, Forza Italia è con Te!