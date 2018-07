Fratelli d’Italia rafforza le sue file: “Anche qui il partito ha nuovi amministratori”

Giorgia Meloni l’ha annunciato con entusiasmo solo tre giorni fa: tra pentastellati delusi e transfughi di Forza Italia, le file tricolori di Fratelli d’Italia si sono arricchite di 220 nuovi amministratori locali. E anche nel Basso Varesotto qualcosa si muove.

«Abbiamo avuto l’adesione dei consiglieri Mariangela Buttiglieri a Busto e quella di Manuela Scidurlo a Somma Lombardo» ricorda Giuseppe De Bernardi Martignoni, alfiere di FdI nella zona e a sua volta consigliere comunale a Gallarate. Le nuove adesioni non sono recenti, a dire il vero: Buttiglieri era passata a FdI già a inizio anno, mettendosi a disposizione anche nella lista per le Regionali. Così come si era schierata man mano nelle file di Giorgia Meloni anche Manuela Scidurlo, entrata in consiglio in minoranza come eletta della civica del candidato sindaco Martina Pivetti e dimostratasi in questi mesi molto attiva nel contrasto e nella polemica con la maggioranza di centrosinistra che sostiene Stefano Bellaria.

Certo, è solo un piccolo pezzo della avanzata del partito della destra rivendicata da Meloni come «un vero e proprio smottamento verso FdI». Martignoni rivendica anche la solidità del rapporto tra FdI e la “nuova” Lega, più nazionalista e ormai senza più insistenza sul Nord. «Già in questi ultimi anni abbiamo stretto legami con la Lega su basi nuove: così ad esempio abbiamo una maggioranza senza Forza Italia a Saronno, così a Luino con Pellicini». A Ferno il partito addirittura è riuscito a eleggere come sindaco uno suo esponente (Filippo Gesualdi, seppur insistendo sull’elemento civico), a Jerago con Orago ha provato a forzare la mano con la candidatura autonoma di Salvatore Marino, anche in questo caso puntando sull’elemento civico, ma con il sostegno della Lega (su cui c’è stata polemica). Anche se poi non si possono ignorare i casi – soprattutto nelle città maggiori – in cui Fratelli d’Italia coabita sia con la Lega che con Forza Italia. In parallelo, anche la nuova rete territoriale: «Abbiamo aperto nuove sedi», come a Cardano al Campo (giovedì scorso) e in Valle Olona (con sede a Olgiate), «a breve apriremo a Samarate ».