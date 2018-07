Frontale sulla Sp1: moto spezzata e centauro ferito

E’ stata una scena spaventosa quella che hanno visto le persone che si sono imbattuti nell’incidente: una moto spezzata in due, un uomo riverso a terra e una macchina con il paraurti sfasciato. Ma fortunatamente lo scontro tra un’auto e una moto a Cocquio Trevisago ha avuto un esito decisamente meno grave di quanto si pensasse inizialmente. (foto Walter Loddo)

Galleria fotografica Incidente sulla provinciale, moto si spezza in due 4 di 6

E’ successo poco prima delle 20.30 quando nel tratto della Sp1 che collega Cocquio con Gavirate, all’altezza dell’ingresso dell’Isis Stein, l’auto e la moto sono entrate in collisione. La dinamica ancora non è chiara, ciò che è certo è che nello scontro la moto si è distrutta e il centauro, un uomo di 51 anni, è stato sbalzato ad una ventina di metri di distanza.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: fortunatamente sulla strada era di passaggio anche un volontario del 118 che ha chiamato il 112, coordinando l’intervento dei sanitari. La centrale operativa di Areu ha quindi inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto il ferito è stato trasferito in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.