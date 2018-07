In fumo 60 rotoballe di fieno

Incendio questa notte a Sesto Calende in un’azienda agricola.

Verso l’1:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lentate per incendio ad un deposito di fieno.

Per cause ancora in fase di accertamento una sessantina di rotoballe di fieno sono state interessate da un’incendio.

I venti vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Ispra, Somma, Lavano e Varese con sei automezzi: tre autopompe, due autobotti e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio.

Il rogo è stato spento e nella mattinata di oggi erano ancora in corso le operazioni di bonifica.