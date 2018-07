Fumo dall’auto, e in un attimo il rogo

Fiamme in strada questo pomeriggio, dopo le 18, a Jerago con Orago.

Sembra che alla base dell’incendio che ha completamente distrutto un’Audi vi sia stato un problema elettrico che ha forse generato un corto circuito.

Sta di fatto che il conducente per fortuna si è accorto che qualcosa non andava ed ha appena fatto in tempo ad accostare in viale Reina, che il veicolo ha preso fuoco.

Non si registrano feriti anche se per venire a capo delle fiamme si è dovuta muovere a sirene spiegate una “partenza” dei vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo che con a bordo l’equipaggio di cinque vigili ha spento con una certa velocità il veicolo.

La paura più grande era dettata dall’eventualità che il mezzo potesse scoppiare e appiccare il fuoco alle piante circostanti, pericolo scongiurato dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto hanno operato anche gli uomini della protezione civile che si sono occupati di delimitare l’area per consentire lo spegnimento dell’incendio in totale sicurezza e impedire ai curiosi di avvicinarsi troppo.