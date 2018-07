Fumo da un sotterraneo in pieno centro ma era un fumogeno

Gettano un fumogeno in una bocca di lupo e devono intervenire i Vigili del Fuoco in pieno centro, durante la classica serata coi negozi aperti e il centro pieno di iniziative. Uno dei tanti giovani che affollano la zona del Mc Donald, tra piazza Garibaldi e via Galilei, si è reso responsabile del gesto.

A mero scopo precauzionale il personale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, prontamente intervenuti, benchè l’esalazione di fumo fosse esterna al locale pubblico, hanno allontanato temporaneamente gli avventori per il tempo necessario alla messa in sicurezza del sito. Nessun danno e nessun ferito ma sono in corso gli accertamenti tesi individuare il responsabile evento.