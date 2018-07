Funicolare versione estiva: aperta tutti i giorni, e di sabato alle 22

L’estate entra nel vivo e il servizio della funicolare Vellone-Sacro Monte, che riceve apprezzamenti sempre maggiori da varesini e turisti, viene ulteriormente potenziato.

Nelle giornate di sabato 28 luglio, 4 agosto, 11 agosto, 18 agosto, 25 agosto e 1 settembre, la funicolare sarà attiva fino alle 22.00, rispetto alla tradizionale chiusura delle 19.30.

Inoltre, da sabato 28 luglio a domenica 2 settembre, il “trenino del cielo” funzionerà sette giorni su sette dalle 10.00 alle 19.30, e in questa fascia oraria tutti gli autobus della linea C arriveranno dunque sino alla stazione di Vellone.

«La sperimentazione dell’apertura notturna del sabato sera vuole valorizzare il fascino della funicolare – spiega l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – consentendo a varesini e turisti una serata speciale a dimostrazione del fatto che il nostro trenino non è solo un mezzo di trasporto ma uno strumento di attrattività».

E dove c’è la funicolare, c’è sempre l’autobus di linea C pronto a garantire l’interscambio: dunque, nelle giornate delle aperture serali – oltre agli orari abituali – dalla stazione di Vellone partiranno corse in direzione Varese centro anche alle 19.37, 19.57, 20.17, 20.37, 21.22 e 22.07. La domenica, inoltre, la linea C aggiungerà al suo percorso abituale una deviazione dal Palasport (fermata via Manin/angolo via Valverde) per permettere di sfruttare al meglio gli ampi parcheggi della zona.

Tutti i titoli di viaggio validi sulle linee urbane sono utilizzabili anche sul trenino.