Fuochi d’artificio tra laghi e valli, tutte le date dell’estate

Con lo spettacolo pirotecnico di Orta San Giulio si è aperta l’edizione 2018 del “Festival di Fuochi d’Artificio”, una delle rassegne più attese della bella stagione e che ogni estate raduna migliaia di persone sulle rive dei laghi lombardi e piemontesi.

Il prossimo appuntamento con i “fiori di fuoco” è in programma sabato 7 luglio a Locarno, in Canton Ticino. Animazione, musica, gastronomia e un fantastico spettacolo pirotecnico saranno gli ingredienti di Luci e Ombre, evento estivo che si svolgerà il prossimo weekend sul lungolago di Locarno-Muralto in cui è stato inserito lo spettacolo del Festival. Divertimento per piccoli e grandi fino a tarda notte e sabato sera, alle ore 22.45, la festa si concluderà con l’attesissimo spettacolo pirotecnico dal titolo “La Pioggia di Comete” che illuminerà tutto il golfo di Locarno (in caso di brutto tempo lo spettacolo verrà rimandato a domenica sera, 8 luglio).

Per informazioni e aggiornamenti sullo spettacolo www.ascona-locarno.com – tel. +41 848 091 091.

Di seguito il calendario completo del “FESTIVAL DI FUOCHI D’ARTIFICIO” e di “VETTE D’ARTIFICIO” 2018:

SABATO 7 LUGLIO ore 22.45 a LOCARNO (CH) – Muralto, Golfo di Locarno Spettacolo pirotecnico – “La Pioggia di Comete”

SABATO 14 LUGLIO ore 22.30 alla PIANA DI VIGEZZO – Craveggia (VB), Valle Vigezzo Spettacolo piromusicale (CALENDARIO VETTE D’ARTIFICIO)

VENERDI 20 LUGLIO ore 23.00 ad ARONA (NO) – Lago Maggiore Spettacolo piromusicale

SABATO 28 LUGLIO ore 22.30 a MERGOZZO (VB) – Lago di Mergozzo Spettacolo piromusicale

SABATO 28 LUGLIO ore 22.30 a SESTO CALENDE (VA) – Parco del Ticino Spettacolo pirotecnico

MERCOLEDI 1 AGOSTO ore 22.30 a LUGANO (CH) – Golfo del Lago di Lugano Spettacolo pirotecnico

SABATO 4 AGOSTO ore 22.30 a CANNOBIO (VB) – Lago Maggiore Spettacolo piromusicale

SABATO 4 AGOSTO ore 22.30 a MACUGNAGA (VB) – Valle Anzasca Spettacolo piromusicale (CALENDARIO VETTE D’ARTIFICIO)

SABATO 11 AGOSTO ore 22.30 a SAN DOMENICO DI VARZO (VB) Spettacolo piromusicale (CALENDARIO VETTE D’ARTIFICIO)

DOMENICA 12 AGOSTO ore 23.00 a VERBANIA-PALLANZA (VB) – Lago Maggiore Spettacolo pirotecnico

MARTEDI 14 AGOSTO ore 22.30 a SANTA MARIA MAGGIORE (VB) – Valle Vigezzo Spettacolo piromusicale (CALENDARIO VETTE D’ARTIFICIO)

DOMENICA 19 AGOSTO ore 21.30 a OMEGNA (VB) – Lago d’Orta Spettacolo piromusicale

DOMENICA 26 AGOSTO ore 21.30 a OMEGNA (VB) – Lago d’Orta Gran Galà piromusicale di chiusura del Festival Gli spettacoli saranno accompagnati da un ricco programma di eventi collaterali a cura dei comitati organizzatori, per permettere al grande pubblico di trascorrere un’intera giornata e oltre sul territorio.

Dettagli e aggiornamenti sul calendario su www.distrettolaghi.it/festivaldifuochidartificio2018