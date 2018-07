Fuochi, musica e divertimento per un lungo weekend d’estate

Un lungo fine settimana tra lago, spiagge, bancarelle, e… un posto in prima fila per lo spettacolo di Lumina 2018, i fuochi d’artificio in programma ad Arona nella serata di venerdì 20 luglio.

Il comune di Angera invita i turisti a scegliere il Lago Maggiore per trascorrere questo weekend: «Passa a trovarci ad Angera dove ti aspettano, oltre alla splendida Rocca Borromeo con la nuova mostra d’arte contemporanea “Continuum”, spiagge tranquille, prati ampi e acqua eccellente per la balneazione. Coppie, bambini, famiglie sono i benvenuti. Gli amici a quattro zampe accedono a diversi luoghi, per esempio hanno un’area dedicata presso il lido della Nocciola, possono passeggiare lungo i viali alberati, entrano in Museo Archeologico, in orario di apertura, purché tenuti al guinzaglio. Già da venerdì 20 luglio, dimentica la routine quotidiana e rilassati, godendo della brezza del lago fra un gustoso aperitivo e una cena tipica. Sul primo viale in piazza Garibaldi ti aspetta anche un curioso mercatino serale, a cura di Arti e Mestieri, allestito a partire dalle ore 17.00 fino a tarda notte. Troverai numerosi oggetti, realizzati da hobbisti ed artisti con: fimo, tessuto, pietre, legno, sapientemente trasformati dalle loro mani in oggetti utili per la casa e l’arredo. Alle 23.00 ci sarà il grande spettacolo piro musicale proposto da Arona, visibile anche dalla nostra città o prenotando la crociera serale a cura della Navigazione Laghi».

Il weekend angerese continua con una serie di appuntamenti anche nelle giornate di sabato e domenica: sabato sera, alle 21, la banda Santa Cecilia terrà il suo tradizionale concerto d’estate nella piazzatta della Sama (nel cuore del borgo, sotto il murales di Ravo ispirato a Caravaggio).

Domenica 22 luglio è in programma una camminata dall’Oasi della Bruschera alla Cascina Menegon, dove oltre ai cavalli c’é una deliziosa sorpresa. Iscrizioni fino a venerdì 20 luglio alle ore 13:00, qualche posto é ancora disponibile. Info e prenotazione: turismo@comune.angera.it.

E ancora domenica è la volta della festa di Santa Maddalena nella frazione di Capronno con tante iniziative e un ricco stand gastronomico.