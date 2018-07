È tutto pronto per la Festa di Sant’Eusebio

Dopo gli aperitivi e le cene di luglio, è il momento di concentrarsi sull’attesa di una delle feste più frequentate della provincia di Varese: il 1 agosto è infatti il giorno di Sant’Eusebio, la festa di Casciago.

Le celebrazioni partono da domenica 29 luglio con “Il Cammino di Sant’Eusebio”, la novità di questo anno: un itinerario di 11 chilometri circa che unisce tutte le comunità e i paesi di Casciago, Morosolo, Luvinate, Barasso: «Lo scopo – spiega don Norberto Brigatti, prevosto della Comunità Pastorale di Sant’eusebio – è unire le strade, unire le comunità cristiane nel nome di sant’Eusebio, unire i paesi. Segno di una unione tra credenti che vogliamo costruire a partire da quella comunione che esiste in Dio».

Alle 15 ritrovo e partenza dalla chiesa SS Agostino e Monica di Casciago con il suo battistero “firmato” da Padre Rupnik. Alle 16 arrivo alla chiesa parrocchiale di Luvinate dedicata ai santi Ippolito e Cassiano, passaggio dalla cappelletta della madonna di Lourdes in via Mazzorin e tappa intorno alle 16.30 presso la chiesetta dei Cassini (Barasso) dedicata a Maria Immacolata con pausa rinfresco. Il cammino prosegue poi verso la chiesa di Barasso dedicata a san Martino alle 17.30, per poi giungere alla piccola chiesetta dedicata a sant’Ambrogio in località Molina (Barasso), occasione per vederla al suo interno. Si scende superando la stazione ferroviaria e si va sulla strada sterrata che conduce al “Ponte del Diavolo” (detto anche “d’Artù”), dove ci sarà la possibilità di bagnarsi nel Tinella e poi risalire alla chiesa di Morosolo dedicata a sant’Ambrogio: qui ci sarà un’altra sosta rinfrescante prima del cammino verso san’Eusebio, dove si concluderà il percorso con una preghiera e una spaghettata.

Martedì 31 luglio è il giorno che introduce la festa con l’arrivo della luce accesa a Vercelli dove riposano le reliquie del santo. La fiaccolata che coinvolge molti ragazzi e giovani accenderà alla sera il “Farus” (popolarmente detto “Pallone”) a ricordo del martire della fede Eusebio.

Mercoledì 1 agosto è il giorno della festa di Sant’Eusebio: al mattino ci saranno le celebrazioni delle messe a partire dalle ore 6. La messa solenne sarà alle 10,30 presieduta da don Marco Prandoni, già coadiutore della comunità, festeggiato nel suo ventesimo di ordinazione sacerdotale. Il pomeriggio è caratterizzato dalla processione delle “barelle” a partire dalle ore 16. Simbolicamente è un passaggio che tocca tutte le strade colorate a festa, con le coccarde appese a cancelli e a bordo strada. La barelle sono doni che vengono fatti in questa occasione e preparati con molta cura per poi essere messe all’incanto. Da quel momento la campanella della chiesa potrà suonare all’infinito: un gesto molto apprezzato dai bambini e dai grandi che ricordano quando da piccoli davano suono alla chiesa di Sant’Eusebio.

In serata ci sarà la preghiera del rosario alle ore 21, con la possibilità di ritrovo tra le molte persone che potranno cenare in attesa dello spettacolo pirotecnico alle ore 23 che da sempre attira molte persone da tutta la provincia, per una festa popolare molto sentita.

Il programma dettagliato è sul sito comunitasanteusebio.com.