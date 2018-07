A fuoco due camion, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

L’allarme è scattato attorno all’una della scorsa notte, alle 00.57 per l’esattezza, quando il 115 di Varese ha ricevuto una chiamata proveniente da sistema d’allarme di un’azienda, la Cartiera Merati di Laveno Mombello, in zona industriale, quartiere Ponte, per un incendio.

Galleria fotografica L\'incendio dei due rimorchi alla cartiera di Laveno 4 di 7

Si trattava di due mezzi parcheggiati nel piazzale all’esterno dell’azienda che erano in fiamme.

Sul posto, in via Silvio Pellico, è arrivato un mezzo del distaccamento volontario di Laveno, ben due autobotti partite da Varese, un quarto mezzo da Ispra e un’auto di servizio coi tecnici dei vigili del fuoco che in occasione di eventi particolarmente impegnativi si muovono per coordinare sul posto.

Il 118 ha inviato come assistenza all’evento un mezzo sanitario della Croce Rossa Italiana di Gavirate; il personale dei vigili del fuoco ha operato per lo spegnimento con mezzi di autoprotezione e respiratori ad ossigeno per via dell’acre fumo sprigionatosi nella combustione.

L’incendio è stato domato con diverse ore di lavoro e questa mattina sono sul posto ancora unità dei vigili del fuoco per la bonifica.

Indagano i carabinieri della compagnia di Luino (nella foto sopra).

Da una prima valutazione dei fatti è molto probabile che si sia trattato di un incendio di matrice dolosa.

Per questo i militari della stazione di Laveno Mombello sono al lavoro per vagliare le telecamere e verificare, prima e dopo il fatto, il transito di auto nei pressi dell’azienda, che si trova non distante dallo scalo ferroviario “dello Stato”, alla periferia della città.

Le fiamme hanno distrutto due semi rimorchi carichi di carta e danneggiato altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Come conferma il sindaco Ercole Ielmini, non sono stati presi provvedimenti per la salute pubblica, visto la natura del rogo, sviluppatosi all’aperto e all’esterno della struttura aziendale.