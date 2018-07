Fusione, le dichiarazioni di voto di “Progetto Comune”

Riceviamo e pubblichiamo

Sapete perché a Cuveglio ci sono due come noi che arrivano dal nulla? Perché tre anni fa qualcuno ci ha visto dell’mparzialità… e aveva ragione!!

Perché inesperte, tra le fila dei cittadini, si ragiona ancora in termini di bene comune.

Poi c’è chi gioca a fare il politico e

ragiona per alleanze e opportunità.

Sapete quante alleanze ci sono state proposte in un anno? almeno tre: rifiutate tutte!!

Sapete quante alleanze sono state fatte in un anno? tante!!

Ma noi siamo soddisfatte: abbiamo sempre lavorato gratuitamente, insieme e a firma congiunta su quanto scritto di nostro pugno.

Non abbiamo fatto gazebo, feste o comizi per far passare prima la nostra faccia delle nostre opinioni… ma solo iniziato a cercare nuove persone per cambiare le cose!

Sapete cosa vi diciamo? Nonostante ci si scomodi ancora così tanto per screditare le ragioni del NO, noi di Progetto Comune ci siamo sempre dichiarate contrarie a QUESTA fusione…

E se, invece, la maggioranza ci ragionava già sei anni fa, perché il “seme culturale” lo vuole buttare solo ora? Cultura deriva da “coltivare” quindi non significa lanciare sui cittadini una scelta IRREVERSIBILE a 10 mesi dalla fine del mandato!

Dov’era questa fusione nel loro programma elettorale? e nella relazione di inizio mandato 2014- 2019? a Duno c’è e a Cuveglio NO!!!

…adesso si cercano i voti delle ferie? in un referendum SENZA QUORUM? troppo facile…

e allora… prima di entrare in cabina elettorale facciamocela questa domanda

Perché dovremmo volere questa fusione?

NOn facciamo conFUSIONE

Chiudiamo qui ogni commento, che si rimbalzino pure la palla tra loro “esperti”

Abbiamo dato le nostre informazioni.

ANDATE A VOTARE E BUON VOTO A TUTTI!!!

Sara Ginelli, Roberta Tagliati