Il “Futuro giovani” è una priorità

Si chiama “Futuro giovani” ed un progetto della Fondazione della Comunità di Malnate per offrire nuove opportunità a ragazze e ragazzi malnatesi di valore, a condizione che siano under 30 e che abbiano raggiunto risultati di rilievo nell’attività professionale o nel percorso scolastico.

«Proponiamo, in particolare a quelle significative e importanti realtà imprenditoriali che operano a Malnate, ma anche alle famiglie e a tutti i cittadini che abitano nella nostra città – sottolinea il presidente della Fondazione, Maurizio Ampollini – di costituire dei fondi, magari a memoria di un loro caro, così da avere risorse da destinare alla crescita di quei giovani che rappresentano il migliore futuro della nostra comunità».

L’iniziativa è stata presentata durante un incontro dove, insieme ai suoi contenuti, sono stati illustrati anche i vantaggi fiscali che la normativa offre in tema di costituzione di fondi a scopo sociale. «Il nostro obiettivo – continua Ampollini – è certamente quello di costituire borse di studio nei campi accademici, ma anche della cultura e della arti e delle professioni, da destinarsi in quest’ultimo caso ai migliori giovani artigiani del territorio. Non solo questo però: vorremmo infatti coinvolgere il sistema imprenditoriale locale affinché, grazie alle risorse un domani raccolte, si possano avviare anche progetti di stage aziendali. Sappiamo che si tratta di obiettivi ambiziosi, ma “Futuro Giovani” è un’iniziativa alla quale attribuiamo una grande importanza. proprio per la sua finalità sociale ad alto profilo».

Del resto, proprio in quest’ambito, la Fondazione della Comunità di Malnate può già contare su un’esperienza di successo quale il fondo Soldati, avviato dai figli Alberto e Aldo Soldati in ricordo del papà, ingegner Renzo Soldati. Un fondo che, nelle due edizioni del bando finora realizzate, ha permesso di premiare la prima volta il miglior giovane ingegnere e la seconda il miglior neolaureato in medicina espressi dal territorio malnatese.

Intanto, proprio in questi giorni, la Fondazione ha aperto le candidature per un tirocinio di nove mesi, a 30 ore settimanali, da destinarsi a un collaboratore tra i 21 e i 29 anni, con una retribuzione di 600 euro mensili.

Ulteriori informazioni e modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito .