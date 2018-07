Galante, Pellicini: “Grande industriale e faro per la cultura”

«Lele Galante ha sempre avuto l’orgoglio di portare l’imprenditoria di Luino nel mondo. E’ stato un grande industriale, ma anche un faro per il movimento culturale della città promuovendo il circolo “Frontiera”, laddove la fabbrica diventava luogo di incontro dei saperi».

È con queste parole che il sindaco di Luino Andrea Pellicini ricorda l’imprenditore Gabriele Galante scomparso ieri sera.

«Lo voglio ricordare anche come uomo di sport, per la passione che aveva per la barca a vela e per il mare, nonché per l’entusiasmo che infondeva come insegnante ai bambini delle scuole di vela dell’Avav. Mancherà moltissimo alla nostra comunità», ha concluso il sindaco.