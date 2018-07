“Galileo Galilei”, tutti promossi

All’Istituto “Galileo Galilei” di Laveno Mombello gli Esami di Stato 2017/2018 si sono appena conclusi con la promozione di tutti i candidati, che hanno conseguito così il titolo di licenza superiore nei corsi

Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni Internazionali per il Marketing. Forte di questo nuovo eccellente risultato l’Istituto lavenese, ormai da lungo tempo solidamente affermato nell’offerta di percorsi scolastici e di studio qualificati, dimostra una volta di più la capacità di fornire ai propri allievi un’opportunità di crescita, preparazione e apprendimento superiore e distinta rispetto a quella proposta da Istituti scolastici esageratamente dispersivi e di superata concezione, in cui il più delle volte i giovani sono troppo trascurati nell’eccessiva massificazione generale e abbandonati a se stessi, rischiando un pericoloso appiattimento verso il basso delle proprie qualità e potenzialità umane, morali e intellettuali in un momento in cui il mondo del lavoro necessita più che mai di nuove generazioni di lavoratori capaci e competitivi, in grado di trovare in breve tempo un futuro certo ed una buona e proficua collocazione professionale.

Così, anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’ITEP “ Galileo Galilei” accetta le nuove sfide e scende in campo con un’ampia offerta di iniziative ed opportunità, tra le quali risaltano in particolare corsi specifici e differenziati di studio, potenziamento e approfondimento; recupero anni scolastici ed esami di idoneità; certificazioni linguistiche di alto livello come l’IELTS; soggiorni linguistici all’estero; corsi serali per studenti lavoratori; aiuto, sostegno e assistenza scolastica concreti ed efficaci per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES); ottimi percorsi di alternanza scuola-lavoro; possibilità di apertura di nuovi indirizzi di studio, oltre i tradizionali e consolidati AFM e RIM; ospitalità nel convitto adiacente la scuola per allievi provenienti da lontano; regolare servizio pulmino. Il tutto supportato da un gruppo qualificato e selezionato di docenti e professionisti sempre a disposizione per il costante supporto degli alunni, in un ambiente tranquillo e sicuro. Inoltre, anche il prossimo anno l’Istituto ospiterà importanti eventi culturali, sportivi e pubblici, soprattutto nell’ambito della Legalità aperta alle Scuole e nel campo dell’ecologia, dove garantirà tra l’altro una fattiva collaborazione ai progetti Green School.

“L’esempio dell’Istituto “Galilei” di Laveno dimostra quindi che il mondo della scuola può essere una realtà in crescita, costruttiva e innovativa, laddove la competenza e la professionalità siano accompagnate da uno

sguardo pieno di fiducia verso i giovani e il futuro”, dicono dall’istituto.