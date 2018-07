Galimberti scrive a Figc e Lnd: «Il Varese deve essere ripescato in Serie D»

Il Varese calcio ha un garante eccellente per il possibile ripescaggio in Serie D. Il sindaco Davide Galimberti ha scritto una lettere indirizzata al presidente della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e alla Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) per chiedere di riammettere la società biancorossa in Serie D, facendosi garante della situazione societaria.

Questa la lettera: