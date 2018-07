Gallarate festeggia San Cristoforo, patrono della città

Gallarate si appresta a festeggiare, mercoledì 25 luglio, la ricorrenza di San Cristoforo, patrono e protettore della città. Al di là della celebrazione religiosa, la Pro Loco propone anche una serie di eventi nell’arco della settimana, anticipando anche la data del 25.

Si parte lunedì 23 luglio, con il concerto alle 21.30 -degli “Alea Band” in piazza Libertà. Il martedì 24 si prosegue con la tradizionale benedizione degli autoveicoli (area mercato, via Torino, ore 20.45) seguita alle 21.30 dal recital di Carletto Bianchessi sul palco in piazza.

Mercoledì 25– giorno della festa – è previsto dalle 10 il mercatino degli hobbisti e poi alle 11 la Santa Messa Solenne in Basilica, con la tradizionale offerta dei ceri da parte delle autorità civili. Alle 18.00 Laboratorio teatrale e musicale, alle 21.00 la benedizione alla città, seguita alle 21.30 dal tradizionale concerto bandistico dal sagrato della Basilica, che coinvolge le bande di Crenna, Jerago e Samarate.

Il culto di San Cristoforo – “traghettatore” del bambino – a Gallarate è di antica data, associata anche alla minaccia delle acque del torrente Arno, che in passato sono state capaci di grandi danni: in Basilica è conservata una tela che raffigura appunto San Cristoforo con il bambino sulle spalle, con lo sfondo della piazza di Gallarate allagata dalle acque. La Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate conserva anche una reliquia del patrono, San Cristoforo, salito al Cielo il 17 dicembre 990. Si tratta di una porzione di osso conservata in una teca, riposta in una tarsia, chiusa, a fianco dell’altare maggiore.