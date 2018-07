Scaraventa i mobili in strada, bloccato da carabinieri e vigili

Intorno alle 9.30 del mattino un intervento per un Tso ha mobilitato diverse unità delle forze dell’ordine e ha costretto a chiudere un tratto dell’importante arteria di viale Milano, a ridosso del santuario di Madonna in Campagna (foto d’archivio).

Protagonista uomo di 35 anni, cittadino italiano di origini straniere, già noto per problemi psichiatrici.

La vicenda è iniziata intorno alle 9: l’uomo ha iniziato a gettare oggetti e pezzi di mobilio dalla finestra. Quando le forze dell’ordine si sono presentate sul posto, la situazione si è aggravata: l’uomo ha aggredito gli agenti (un carabiniere e un agente hanno riportato contusioni) e poi – armatosi con un coltello – è riuscito a scendere in strada. A questo punto per precauzione la Polizia Locale ha anche chiuso la strada, per evitare ogni rischio di aggressioni. Non è escluso che fosse sotto l’effetto di droghe.

L’uomo è stato poi immobilizzato e sottoposto appunto a Trattamento Sanitario Obbligatorio. L’intervento si è concluso dopo le 10.