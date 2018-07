L’aeroporto fa festa di prima mattina: è il party di Tomorrowland

Ci si sveglia all’alba, e dopo una colazione veloce si va in macchina verso Malpensa. Non per una vacanza da sogno o per accompagnare dei parenti o degli amici. L’occasione è il Gate Party che Brussels Airlines organizza puntualmente in occasione della partenza degli aerei diretti al festival di musica elettronica più famoso al mondo: Tomorrowland.

Ogni anno decine di migliaia di appassionati si recano in Belgio, nei pressi di Anversa, per assistere alle performance dei Dj più affermati della scena mondiale e rimanere incantati in una sorta di Paese dei Balocchi.

Il Gate party consiste nel trasformare un semplice gate di aeroporto in una pista da ballo, anche alle 7 del mattino, con una ricca colazione e musica dal vivo. Iniziate settimana scorsa nello scalo di Fiumicino, le feste pre-partenza sono sbarcate anche quest’anno a Malpensa, e la prima ha visto la partecipazione di circa 120 ragazzi, tra cui anche svizzeri, argentini, messicani. Tomorrowland è infatti anche questo, melting pot e connessioni con culture lontane unite sotto la volta della passione per la musica EDM.

L’organizzazione della compagnia aerea, partner ufficiale del festival da 7 anni, è massiccia: oltre 11 mila passeggeri accompagnati a Tomorrowland, coinvolgendo 64 aeroporti per un totale di 119 voli. 80 di questi saranno dirottati e trasformati anch’essi in feste in alta quota, per soddisfare le esigenze dei passeggeri più scalmanati.