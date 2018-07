Genitori che lavorano: evviva i campi estivi

Egregio direttore,

oggi i genitori che lavorano si trovano una volta finita la scuola a dover trovare un posto dove lasciare il proprio bambino.

Per fortuna esistono i campi estivi!!!!

Noi, genitori di una bimba di dieci anni abbiamo ormai una certa esperienza.

Silvia da quando era proprio piccina frequenta i campi estivi.

Volevamo quindi ringraziare questi campi e i loro educatori.

In particolare, il Bosco Verde, che ha sede alle scuole medie di Cuveglio, e il suo staff, di educatori veramente preparati, che offrono messaggi molto belli ai bambini, in particolare l amore per la natura, il riciclo dei materiali….

Grazie veramente, a Claudia, a Marco, a tutti….

Grazie anche al campo estivo dell’oratorio di Cuveglio e di Casalzuigno…

Abbiamo trovato, in questi campi estivi, esempi di vita.

E vi assicuro, che non in tutti i campi estivi è così.

Grazie di cuore!!!!!!

La foto si riferisce ad un murales eseguito dai bovini del Bosco Verde su una parete esterna della scuola, (area campo sportivo’)

Mattana Raffaella