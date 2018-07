Geologi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, «segnali positivi»

“Sono emersi segnali positivi dall’incontro che si è svolto oggi, mercoledì 25 luglio, al Viminale alla presenza del Sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani, del Capo Dipartimento, Prefetto Bruno Frattasi e del Vice Capo Dipartimento Vicario Ing. Gioacchino Giomi in cui si è parlato dell’inserimento dei geologi nelle funzioni direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

Lo affermano Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Arcangelo Francesco Violo, Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi. Lo scorso 11 luglio il CNG aveva, infatti, formulato la richiesta di incontrare il senatore Candiani per discutere delle condizioni di accesso alle funzioni direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i laureati in Scienze Geologiche e sulla questione del mancato riconoscimento delle competenze tecniche degli iscritti agli Ordini Professionali dei Geologi che sono di primario interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco.

“È stato discusso e confermato – spiegano i geologi – l’inserimento anche della figura del geologo nel ruolo ‘tecnico scientifico’ con possibilità di crescita professionale all’interno del Corpo dei Vigili del Fuoco. Durante l’incontro è stata, inoltre, ribadita la valenza e l’apporto conoscitivo che la figura del geologo può aggiungere alle competenze tecniche del Corpo dei Vigili del Fuoco. Questa nuova visione culturale costituisce l’avvio di un processo che porterà, nel prossimo futuro, a un numero via via più numeroso di colleghi, nuove opportunità professionali. Saranno finalmente riconosciute le competenze tecniche degli iscritti agli Ordini Professionali dei geologi che sono fondamentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco in situazioni di emergenza di carattere geologico e ambientale. Nel corso dell’incontro di oggi, su iniziativa del Vice Capo Dipartimento Vicario Ing. Gioacchino Giomi, è stata proposta per la prima volta l’istituzione di una convenzione tra CNG e Corpo dei Vigili del Fuoco per raggiungere una maggiore collaborazione su temi di specifica competenza.