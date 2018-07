Ghemon scalda il pubblico del Woodoo e The Andrè canta la trap

La seconda serata del Woodoo si apre sul palco secondario immerso nel bosco e nelle amache, il Wood Stage, dove vanno in scena i feels da cantautorato: prima Megha con le sue contaminazioni pop ed elettroniche, poi i Viito, coinquilini fuori sede che in poco più di un anno si sono reinventati band It-pop, un genere difficile da definire che unisce innovazione musicale con citazioni dei grandi (da Dalla a Battisti).

Fa calare il sipario sul Wood Stage Cimini, nascente astro dell’indie, con annessa stage invasion finale. Gli animi sono caldi e dopo un po’ arriva Galeffi a soffiarci sopra. L’artista romano esibisce il suo Scudetto (album uscito il 24 novembre scorso) sul Big Foot Stage, e, tra cover di brani indie italiani e bis, ci conduce al main event Ghemon.

L’artista avellinese accende definitivamente la miccia della serata, il pubblico è in visibilio ed è difficile scovare qualcuno che non conosca almeno 3 o 4 canzoni a memoria. E’ un concerto introspettivo, dove si traccia il percorso musicale di Ghemon tra rap e cantautorato.

A chiudere la serata ci pensano The André e il DJ set di Linoleum, nell’accattivante atmosfera del Wood Stage di notte. L’appuntamento è ribadito per le 18:30 di oggi, con la serata che vedrà il suo massimo splendore con il fenomeno Frah Quintale, in concerto verso le 23:40. In apertura Belize, Francesco de Leo e tanti altri.