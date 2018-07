Giada Molinaro, la Cassazione conferma la condanna per Jeanne

Condanna confermata: la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha di fatto ribadito la pena di 6 anni di carcere per Flavio Jeanne, il giovane che nel settembre del 2016 scorso investì la diciassettenne Giada Molinaro in viale dei Mille a Varese.

La decisione è arrivata ieri, giovedì 5 luglio.

«È andata male a mio avviso – spiega l’avvocato difensore Ermanno Talamone – . Non contavo tanto su una rivisitazione della pena o la possibilità di vedere la concessione delle attenuanti generiche, ma sul fatto che si potesse ragionare attorno ad una questione di costituzionalità relativa all’articolo 589 bis con aggravante della fuga previsto 589 ter in quanto mi è parsa una sproporzione eccessiva della pena anche con riferimento ad altre ipotesi di reato, in violazione dell’articolo 3 e 27 della Costituzione».

«Ora la procura di Varese emetterà ordine di carcerazione – conclude l’avvocato. La strada che percorreremo è di presentare un’istanza al magistrato di sorveglianza per la detenzione domiciliare ed accedere così all’affidamento in prova».