Giochi per tutti i bambini: nel parco urbano un angolo inclusivo per i più piccoli

Giochi per tutti, senza diversità tra bambini con o senza disabilità, accessibile a chiunque, che cammini o abbia difficoltà motorie, mamme e papà compresi.

Il parco giochi inclusivo che verrà realizzato nell’area di verde urbano di fianco alla nuova stazione di Induno Olona, è stato presentato oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa dai rappresentanti delle associazioni sportive Gymnic Club e Life ability, le stesse che ne hanno realizzato uno analogo a Malnate, inaugurato nel 2016.

Come a Malnate il progetto verrà finanziato con diverse attività di raccolta fondi che coinvolgeranno associazioni, ma anche scuole, aziende, società sportive e chiunque voglia unirsi all’impresa.

Da parte sua il sindaco Marco Cavallin ha assicurato che anche l’Amministrazione sosterrà il progetto, contribuendo al raggiungimento della cifra preventivata, che ammonta a circa 61mila euro per l’acquisto e la posa dei giochi, più la spesa per la preparazione dell’area.

L’iniziativa è nata anche dalla proposta di una classe di quinta elementare della scuola di Induno Oona, che aveva partecipato al concorso di idee per il nuovo parco urbano indetto dal Comune, suggerendo appunto la realizzazione di un’area giochi per i bambini, su cui si è inserita la proposta delle due associazioni sportive per un’area davvero aperta a tutti.

Nel mese di settembre ci sarà un evento pubblico per la presentazione del progetto e sarà definito il calendario delle iniziative per la raccolta fondi.

«Entro la fine dell’anno partiranno i lavori per la realizzazione del parco urbano della stazione – ha detto Cavallin – e siamo orgogliosi di potervi inserire il parco giochi inclusivo, che sarà accessibile a tutti, comnprese mamme e papà in carrozzina che potranno così godersi l’area giochi insieme ai loro bambini».