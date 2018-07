Una giornata di sciopero per i dipendenti della Navigazione Lago di Lugano

Non si naviga oggi fino alle 18 sulle acque svizzere del Lago Maggiore. I dipendenti dell’ex Società di navigazione Lago Maggiore (ora Navigazione Lago di Lugano) hanno infatti indetto una giornata di sciopero per protestare contro la «situazione di completa chiusura» della società sulla parte salariale della contrattazione in atto.

Lo sciopero, partito questa mattina alle 8.50, permetterà comunque le corse del tardo pomeriggio, quelle che utilizzano i frontalieri per fare ritorno a casa.