Prima giornata varesina per il pivot Antonio Iannuzzi

Primo contatto con il “pianeta Varese” per Antonio Iannuzzi, il pivot 27enne che la Openjobmetis ha acquistato da Torino per fare da sostegno a Tyler Cain, l’americano confermato come titolare nel ruolo.

Iannuzzi è giunto oggi in città per effettuare una serie di commissioni: alcune visite mediche, la presa di contatto con il Campus e con la Enerxenia Arena, una chiacchierata con coach Attilio Caja.

Proprio il tecnico pavese è stato il “grande sponsor” del centro avellinese: Iannuzzi era stato allenato da Caja ai tempi della nazionale sperimentale e da diversi mesi era stato messo in cima all’elenco dei giocatori da acquistare (lo avevamo segnalato QUI a fine aprile), soprattutto nell’ottica della riforma dell’eleggibilità che ha tolto uno straniero dai roster delle squadre di Serie A.

Iannuzzi, che aveva giocato le giovanili tra Avellino e Siena, era giunto nel massimo campionato nel 2016 dopo una trafila di media durata nelle categorie sottostanti, compreso un biennio nella vicina Omegna. La prima esperienza in A, a Capo d’Orlando, fu decisamente positiva e lo portò a firmare un contratto biennale con Torino: a metà della scorsa stagione però la Fiat lo cedette in prestito a Brindisi dove è rimasto fino al termine del campionato. Ora Varese, che per Iannuzzi dovrà essere una tappa di rilancio dopo un’annata in chiaroscuro.

