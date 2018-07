I giovani della Lega lavorano all’UE “populista”

Il termine “populista” non è un’etichetta impropriamente appiccicata dalla cronaca politica ma è ormai un termine marcato e rivendicato dal movimento giovanile della Lega varesina che in un comunicato stampa ha voluto raccontare l’impegno sul fronte europeo dei giovani del gruppo.

In particolare, spiegano, si è rinsaldata in questi giorni l’alleanza tra il movimento giovanile della Lega e i giovani fiamminghi del Vlaams Belang Jongeren, protagonisti di un incontro in Carinzia.

La delegazione dei Giovani Leghisti era guidata dal Responsabile Federale Mgp Esteri, il varesino Davide Quadri, e dal Consigliere Comunale di Tradate, Federico Martegani.

Quadri è attualmente anche Coordinatore provinciale di Varese dei Giovani Leghisti, carica che aveva ricoperto negli anni passati lo stesso Martegani.

“Con i giovani fiamminghi stiamo preparando il campo per l’Europa – spiegano Davide Quadri e Federico Martegani -, l’obiettivo è quello di rendere sempre più forte e attiva la rete tra tutti i movimenti populisti, che nella vulgata comune vengono definiti antieuropeisti, ma in realtà sono molto più europeisti dei poteri forti che controllano attualmente il nostro continente, dal momento che noi vogliamo una vera Europa, dove i Popoli europei siano liberi di crescere e prosperare, seguendo le proprie tradizioni e le proprie identità, in amicizia e collaborazione tra loro. Questa è l’Europa che vogliamo e che costruiremo”.

Questa domenica, i Giovani Leghisti saranno a Mentone, in Francia, per la Journée de Convergence, con Génération Nation, la giovanile di Rassemblement National di Marine Le Pen.