Giovanna Bianchi Clerici vicina alla presidenza del Cda Rai

La leghista Giovanna Bianchi Clerici, ex deputata, già nel Cda Rai e oggi componente dell’Autorità della privacy, potrebbe essere la prossima presidente del Cda della Rai.

Secondo indiscrezioni riportate sulla stampa (prima in un articolo de Il Messaggero poi de Il Sole 24 Ore) l’ex candidata a sindaco di Gallarate (alle elezioni del 2011) sarebbe la persona proposta dalla Lega per la presidenza del Cda che sarà votato in Parlamento.

Mercoledì 18 le Camere eleggeranno infatti i quattro membri del Consiglio di amministrazione della Rai. Le votazioni in Aula a scrutinio segreto sono previste alle 11 al Senato e alle 11.30 alla Camera.