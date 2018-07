Giovedì in centro, il programma del 26 luglio

Vieni in centro il giovedì sera, il tradizionale appuntamento organizzato, nell’ambito di Busto Estate, dall’Amministrazione con la collaborazione del Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e associazioni del territorio, torna giovedì 26 luglio con tanti eventi da non perdere. Come sempre i negozi resteranno aperti fino alle 23 per lo shopping sotto le stelle.

In piazza San Giovanni, alle 21, prenderà il via l’ultima tappa della “Caccia ai Tesori di Busto” che inviterà bambini e famiglie a trovare i tesori nascosti nei negozi del centro. Basterà rispondere bene ad alcune domane di cultura e tradizioni cittadine ed essere veloci per trovare il tesoro finale e vincere i preziosi premi offerti dal Comitato Commercianti Centro Cittadino. Saranno il sindaco e l’assessore alla Cultura e Commercio Manuela Maffioli a premiare i vincitori al termine della serata. (LEGGI QUI)

Sempre in piazza san Giovanni, in occasione della ricorrenza di Sant’Anna, la sezione locale della JCI International proporrà i tradizionali ghiaccioli di Sant’Anna, al gusto di pesca, ispirati alle pesche che un tempo maturavano nelle campagne bustocche a fine luglio. Si tratta di un’iniziativa benefica a sostegno del progetto ambliopia dei Lions club cittadini.

Piazza Santa Maria, dalle ore 21.30, farà da sfondo al concerto dei “Timanfaya” che proporranno un repertorio di musica rock con alcuni brani intramontabili dei Queen, degli AC/Dc, Kiss, Bon Jovi, Billy Idol, Nirvana.

Questa settimana il calendario estivo prevede un evento anche in piazza Garibaldi, che per l’occasione verrà chiusa al traffico, diventando teatro di una serata dedicata allo sport a cura di Attività Sportive Confederate – Comitato Provinciale di Varese, ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. Durante la serata saranno proposte attività sportive varie, con piccole prove di abilità e di forza che coinvolgeranno grandi e piccini. L’evento è organizzato in collaborazione con Asd Animals Gym e Diego Barbati, che con le sue imitazioni e le sue canzoni si occuperà dell’intrattenimento.

Si ricorda inoltre il nuovo appuntamento con i laboratori tessili gratuiti per adulti e bambini tenuti da Maestri Artigiani, presso la Bottega Artigiana. Il laboratorio avrà inizio dalle ore 21.00 e il tema della serata sarà l’ecoprint.