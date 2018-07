Giovedì sera l’ultima tappa della caccia ai tesori di Busto

Si conclude giovedì 26 luglio la “Caccia ai tesori di Busto”, iniziativa targata Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e Amministrazione comunale, che ha animato il centro cittadino tutti i giovedì sera a partire dal 14 giugno, invitando le famiglie a cercare i tesori nascosti tra circa 30 negozi nel cuore della città.

«Un modo divertente –come ha affermato l’assessore a Cultura e Commercio Manuela Maffioli– per portare i partecipanti nei negozi, rafforzando le attività dell’Amministrazione di supporto al commercio, e nello stesso tempo per valorizzare i tesori culturali della città, perché i quesiti hanno riguardato il patrimonio artistico e culturale cittadino, le tradizioni, la storia di Busto. Insomma un’occasione di divertimento e di apprendimento che ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che da parte dei commercianti che hanno collaborato con entusiasmo».

La settima e ultima tappa partirà come sempre da piazza san Giovanni alle 21: il format della tappa conclusiva sarà leggermente diverso rispetto a quello delle precedenti perché i partecipanti dovranno trovare l’ultimo tesoro, il più prezioso. Quindi, oltre a rispondere alle sei abituali domande, dovranno trovare le risposte agli indizi aggiuntivi che porteranno alla vittoria. I premi, messi in palio dal Comitato Commercianti Centro Cittadino e dal Distretto del Commercio sono davvero importanti: il vincitore si aggiudicherà un week end a Gardaland per 4 persone, il secondo classificato si porterà a casa una mountain bike e il terzo un gioco per la PS4. Alla medaglia di legno un premio molto divertente, una giornata da pasticcere alla pasticceria Campi.

Questi premi si aggiungono a quelli assegnati in occasione di ciascuna tappa e offerti dai commercianti che hanno partecipato all’iniziativa: nessun bambino è andato a casa a mani vuote, a tutti sono stati regalati gadget e piccoli premi. A premiare i primi classificati dell’ultima tappa saranno il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore Maffioli.

«Il coinvolgimento è stato davvero significativo –spiega Luca Borsa, ideatore del gioco- più di 80 le famiglie che hanno partecipato nelle sei serate, una decina i gruppetti più affezionati che si sono presentati a quasi tutte le tappe. Queste famiglie avranno un piccolo vantaggio nella tappa finale che è comunque aperta alla partecipazione di tutti. Devo aggiungere che per molti la caccia ha rappresentato un’occasione per imparare qualcosa di nuovo sulla Città, soprattutto quando le domande diventavano un po’ più difficili come quelle su Carlo Speroni, sul monumento a Dell’Acqua, sul vino che si usa per cucinare i bruscitti».

Le iscrizioni, gratuite, si raccolgono al gazebo allestito in piazza San Giovanni, dove saranno presenti anche le guide del servizio di Didattica territoriale che promuoveranno le iniziative per le famiglie in programma da settembre ai musei.

Ma le iniziative per i commercianti non sono finite, a grande richiesta torna lo Sbaracco: dalle 9 alle 23 circa 30 negozi del centro proporranno sconti e promozioni. Dalle 15 i negozi esporranno la merce fuori dai negozi: un’occasione per trovare qualche articolo interessante e superscontato prima della partenza per le vacanze.