Giro breve nel parco del Villaggio Cagnola alla Rasa

Venerdì 13 luglio alle ore 9 partenza dal villaggio Cagnola alla Rasa per la ricerca del Centauro giallo (Blackstonia perfoliata), consiglio nel primo tratto di seguire le strada in terra battuta dove ritroveremo alcune piante di Bardana minore (Arctium minus) e potremo controllare i semi della Cefalantera maggiore (Cephalanthera longifolia) sulla salita controlleremo la fioritura del Centauro maggiore (Centaurium erytrea) per poi prender la strada della statua con tutta la vegetazione che ci vorrà riservare, arrivati alla statua si controllerà l’eventuale fioritura dell’Elleborina comune (Epipactis helleborine), passeremo quindi ad osservare le piantine di Caglio arrossato (Galium rubrum) che troveremo appena iniziata la scala in salita.

Finalmente cominciamo a scendere ma la mia attenzione sarà attratta dal Bupleuro ranucoloide (Bupleurum ranunculoies) dopo questo ritrovamento la mia attenzione sarà rivolta alla ricerca del Centauro giallo. Per coloro che volessero partecipare alla ricerca di questi vegetali ricordo la necessità di una partenza puntuale per affrontare la salita da terminare entro le 10.30 per evitare l’eccesso di caldo.

I fiori sono senza dubbio di molte più specie di quanto non abbia indicato e chi disporrà di macchina fotografica avrà modo di riprendersi una buona collezione di fiori. L’uscita si concluderà entro le ore 12.

Il tipo di sentiero è adatto alle persone di qualsiasi età per cui sono be accettati anche i piccoli alle prime uscite che potranno condividere con gli adulti una uscita naturalistica.