Giustizia riparativa e mediazione umanistica: nuovo corso all’Insubria

Anche per l’Anno Accademico 2018/2019 il CeSGReM (Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione), afferente al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, organizza un corso di perfezionamento in “Giustizia riparativa e mediazione umanistica. Tutela delle vittime, mediazione penale e sociale”.

Il Corso si propone di formare in modo qualificato persone che possano operare, ad ogni livello, nell’ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale. L’approccio della mediazione umanistica, in particolare, richiede di saper accogliere, attraverso un ascolto attivo, le dimensioni emotive e valoriali vissute dalle persone coinvolte direttamente o indirettamente in fatti di reato o in relazioni fortemente conflittuali.

Il Corso di perfezionamento in giustizia riparativa e mediazione umanistica è indispensabile per tutti coloro che vogliano assumere, in ambito penale, il ruolo di mediatore umanistico dei conflitti o svolgere attività di victim support. È rivolto anche a coloro che intendano utilizzare i metodi della giustizia riparativa e della mediazione umanistica in campi diversi da quello penalistico (mediazione scolastica, nel contesto degli ambienti lavorativi, attività di ascolto e accoglienza alle vittime di reato, mediazione sociale), non soltanto come risposta ma anche come forma di prevenzione dei conflitti.

È possibile presentare domanda di ammissione al corso entro il 15 settembre scrivendo a cesgrem@uninsubria.it. Le lezioni si terranno dal 20 ottobre 2018 e termineranno a novembre 2019.